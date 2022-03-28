«كورونا» يبعد سيونغ عن قائمة كوريا في لقاء «الأبيض»

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

استبعد مدرب المنتخب الكوري الجنوبي، البرتغالي باولو بينتو، مهاجمه جو كيو سيونغ عن قائمة مواجهة منتخب الإمارات، غداً، في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

وقالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إن المدرب استبعد اللاعب من مرافقة المنتخب، بسبب الفحص الذي أثبت إصابته بفيروس «كورونا»، وأنه جرى على الفور استدعاء لاعب فريق هيرتا برلين الألماني لي دونغ جون، الذي سافر مباشرة إلى دبي للالتحاق ببعثة المنتخب، والمشاركة في الحصة التدريبية الأخيرة المزمعة إقامتها اليوم.

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