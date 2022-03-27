دبا الفجيرة على بعد نقطة واحدة للصعود إلى دوري المحترفين

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حقق فريق دبا الفجيرة فوزا مهما على ضيفه فريق «جلف إف سي» بخمسة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 25 لدوري الدرجة الأولى رافعا رصيده إلى 64 نقطة في المركز الأول، وبات على بعد نقطة واحدة من التأهل الرسمي لدوري أدنوك للمحترفين، بينما تجمد رصيد «جلف إف سي» عند 22 نقطة في المركز العاشر.

وفاز فريق الجزيرة الحمراء على مضيفه الحمرية بهدفين مقابل هدف واحد ليصبح رصيد الجزيرة الحمراء 26 نقطة بالمركز الثامن، بينما لدى الحمرية 47 نقطة بالمركز الخامس، وفاز مسافي على مضيفه الفجيرة بهدفين مقابل هدف واحد ليصعد رصيد مسافي الى النقطة 21 بالمركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند 36 نقطة في المركز السابع.

وفاز مصفوت على مضيفه الذيد بهدفين مقابل هدف واحد ليصبح رصيد مصفوت 23 نقطة بالمركز التاسع، بينما يحتل الذيد المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

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