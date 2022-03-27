حضور ياباني قوي وغير مسبوق في كأس دبي العالمي

المصدر: أحمد طارق - دبي

حققت خيول اليابان إنجازاً كبيراً في النسخة الـ26 من كأس دبي العالمي، بحصولها على ألقاب خمسة أشواط، مقدمة أفضل مستوياتها على مدار مشاركاتها في الحدث العالمي، في إنجاز غير مسبوق لها، بعدما حقق الجواد الياباني «باثرات ليون» مفاجأة كبيرة، بفوزه بلقب سباق الشوط الثاني «غودولفين مايل»، بينما حققت انتصارها الثاني عن طريق «ستاي فوليش» في الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي»، وواصلت تألقها عن طريق «كراون برايد»، الذي حصل على المركز الأول في الشوط الخامس «ديربي الإمارات»، بينما اقتسم «بانثالاسا»، المملوك لفريق هيرو ريس الياباني، لقب الشوط السابع «دبي تيرف» مع حامل اللقب «لورد نورث»، المملوك لـ«الشيخ زايد بن محمد للسباقات»، وأكمل «شهريار» التألق الياباني بفوزه بلقب الشوط الثامن «دبي شيماء كلاسيك».

في المقابل، انتزع «فيرست كلاس»، المملوك للقطري نايف الكعبي، لقب الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك».

وخطف الإيرلندي «أكاس أوف يو» لقب الشوط الرابع «القوز للسرعة»، بينما فاز «سويزرلاند» بشعار (أر أر أر ريسينغ)، المملوكة للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بلقب الشوط السادس «دبي غولدن شاهين».

للاطلاع على ألقاب أشواط كأس دبي العالمي، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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