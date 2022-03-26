"لورد نورث" و"بانثالاسا" يتوجان معا بـ "دبي تيرف" سابع أشواط كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - وام

حقق ثنائي الخيول، الجواد الإماراتي "لورد نورث" والفحل الياباني "بانثالاسا" إنجازا كبيرا بالفوز معاً في الشوط السابع من كأس دبي العالمي في نسخته الـ26، المقام على مضمار "ميدان"، وفازا مناصفة بكأس شوط ""دبي تيرف" برعاية موانئ دبي، للخيول المهجنة الأصيلة، الفئة الأولى، لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، والبالغ إجمالي جوائزه 5 ملايين دولار، وسط مشاركة 14 جوادا.

وفرضت المنافسة والندية نفسها على مسار سباق هذا الشوط، الأمر الذي أدى لتأجيل الإعلان عن بطل هذا الشوط في ظل إنهاء ثلاثة خيول للسباق معاً، قبل أن تحسم خاصية "الفوتو فينش" فوز الجوادين "لورد نورث"، و"بانثالاسا" في حين حل الفحل الياباني "فين دي جارد" في المركز الثالث.

وتعد هذه النتيجة إنجازاً غير مسبوقاً للجواد الإمارات "لورد نورث" لـ "الشيخ زايد بن محمد للسباقات"، باعتباره حامل لقب كأس هذا الشوط الذي فاز به العام الماضي 2021، ونجح في الحفاظ على لقبه في العام الحالي، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها جواد في الفوز مرتين في شوط "دبي تيرف" لكأس دبي العالمي عبر تاريخه، حيث لم يسبق أن فاز به أي جواد من قبل مرتين.

واقتسم "لورد نورث" بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، أكبر الفرسان المشاركين في كأس دبي العالمي سناً، ومدربه جون جوسدين، مع الياباني "بانثالاسا"، بقيادة يوتاكا يوشيدا، ومدربه يوشتو ياهاجي، جائزتي المركزين الأول والثاني، البالغ مجموعهما 3.9 مليون دولار، فيما نال الفحل الياباني "فين دي جارد" بقيادة مايكل بارزالونا ومدربه هيدياكي فوجيوارا، جائزة المركز الثالث وقدرها 500 الف دولار.

ووصف تادي جوسدن مساعد مدرب الجواد الإماراتي "لورد نورث" التعادل الذي حسم نهاية الشوط السابع مع الجواد "بانثالاسا بالمثير للغاية، خاصة في الأمتار الأخيرة من السباق .. وقال : "لورد نورث" كان من أبرز المرشحين للتتويج بهذا اللقب، وفوزه في النهاية مناصفة يوضح مدى قوة هذا الشوط الصعب.

من جانبه قال يوشيتو ياهاجي مالك الفحل الياباني "بانثالاسا" أن الحظ لعب دورا كبيرا في هذا الشوط، حيث كانت المنافسة كبيرة وحامية طيلة السباق، ليؤكد الأمر مجددا أن الخيول اليابانية عائدة بقوة من أجل التتويج بالألقاب.

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