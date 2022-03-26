الجزيرة يضرب الوحدة بقوة.. "ثالث كأس رابطة المحترفين"

المصدر: سيد مصطفى – أبوظبي

أحرز الجزيرة المركز الثالث في بطولة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، بعد أن ضرب الوحدة بالثلاثة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

وبعد شوط سلبي من الفريقين، افتتح الصربي، مليوس كاسانوفيتش، باب التسجيل للجزيرة من ضربة جزاء "52"، ثم تمكن زايد العامري من تعزيز التقدم لفريقه "75"، قبل أن يحسم العاجي نيافا هيرمان النتيجة لمصلحة فريقه بإضافة الهدف الثالث "80".

وجاءت المباراة ضعيفة من الناحية الفنية في شوطها الأول، إذ انحصر اللعب في معظم فترات تلك المرحلة في وسط الميدان، مع بعض المحاولات الفردية التي لم يُكتب لها النجاح.

واختلفت وضعية المواجهة في شوط اللقاء الثاني والذي دانت له الأفضلية بفضل تألق لاعبي الجزيرة زايد العامري، والذي سجل أحد الأهداف الثلاث بمجهود فني مميز، بالإضافة إلى علي المعمري والذي صنع هدفين.

ويبدا واضحاً على الوحدة تأثره بغياب لاعبيه الدوليين بالإضافة إلى السوري عمر خريبين، فلم يجد المهاجم البرازيلي جواو بيدرو التمويل الكافي الذي يساعده على تهديد مرمى الحارس عبد الرحمن العامري.

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