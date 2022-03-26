إيطالي بعمر 78 عاماً أفضل الرجال أناقة في مسابقات جمال كأس دبي العالمي

المصدر: جوني جبور - دبي

سجلت مسابقات الجمال والأناقة، ضمن فعاليات كأس دبي العالمي التي أٌقيمت اليوم في مضمار ميدان العالمي، فوز الإيطالي كارلو جيوفريدي البالغ من العمر (78 عاماً)، وذلك عن فئة أفضل الرجال أناقة، فيما سجلت باقي الفئات الأربعة تنوعاً بين الفائزين، بدايةً مع الإنجليزية شارلي وايلد المتوجة بفئة أكثر القبعات إبداعاً، ثم الفليبينية ميا لينز الفائزة فئة أفضل زي إبداعي مبتكر. وذهبت جائزة أفضل السيدات أناقة للقبرصية سينغال شارلي، وانتزع الزوجي الاسكتلندي المكون جون هيوستن وزوجته لورين جائزة أفضل الأزواج أناقة.

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