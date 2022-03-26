كراون برايد " بطلاً لـ"داربي الإمارات" خامس أشواط كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - وام

حصد المهر الياباني "كراون برايد" اليوم الفوز بخامس أشواط كأس دبي العالمي في نسخته الـ26، المقام بمضمار ميدان، وفاز بكأس شوط ""داربي الإمارات" برعاية مبادلة، للخيول المهجنة الأصيلة، الفئة الثانية، لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، والبالغ إجمالي جوائزه مليون دولار، وسط مشاركة 14 جوادا.

ونجح "كراون برايد" بإشراف مدربه كويتشي شينتاني وقيادة الفارس داميان لين، في قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:59:76 دقيقة وبفارق بلغ 2.75 طول عن أقرب المنافسين، ليحصد جائزة المركز الأول البالغة 580 ألف دولار.

وجاء في المركز الثاني المهر الآيرلندي "سمر إيز تومورو" لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، بإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، ليحصد نصيبه من الجائزة بقيمة 200 ألف دولار.

وحل في المركز الثالث الجواد الإماراتي "آيلاند فالكون" لجودلفين بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وجائزته 100 ألف دولار.

ووصف الفارس داميان لين قائد المهر "كراون برايد" حسم المنافسة في هذا الشوط بأنه كان صعبا ..مشيرا إلى أن المهر "كراون برايد" جاء من طوكيو، وهو متوج في اليابان وتدرب جيدا.

وقال تريويا يوشيدا مالك المهر "كراون برايد" : لدينا في اليابان أقوى الخيول ونعمل على أن نكون الأفضل دائما، وقد تطورنا بشكل لافت خلال الفترة الماضية وهذا هو نتاج العمل المستمر، سنكون الأفضل دائما.

وعبر يوشيدا عن سعادته بهذا الفوز في أمسية كأس دبي العالمي، وأبدى إعجابه بقوة المنافسة وتنظيم هذا الحدث الاستثنائي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news