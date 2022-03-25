فريق الشارقة بطلاً لـ"دولية خورفكان" لكرة الصالات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فاز الشارقة على فريق الإعلاميين المصري بسداسية نظيفة، وذلك في المباراة النهائية لبطولة خورفكان الدولية لكرة قدم الصالات بنسختها الثالثة، والتي أقيمت في القاعة الداخلية لنادي خورفكان.

وتوج نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي عبدالملك جاني الفائزين بحضور رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة علي سالم المدفع وعدد من القيادات الرياضية. وحصل نادي الشارقة على جائزة 15 ألف دولار وكأس البطولة والميداليات الذهبية، بينما حصل الفريق المصري على 10 الاف دولار، والميداليات الفضية.

وقال مدير البطولة والامين العام للجنة التنفيذية للصالات شهاب العوضي لـ"الإمارات اليوم": سعداء للنجاح الذي حققته البطولة في جميع الجوانب، خصوصا وانها خلت من الاعتراضات الفنية او التنظيمية وحظيت بجمهور طيب وهذا الامر يسعدنا بشكل اكبر.

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