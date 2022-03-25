"نصف تذكرة صعود" تغري البطائح والعربي في دوري الدرجة الأولى الإماراتي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تخوض أندية الدرجة الأولى الإماراتي لكرة القدم تحد جديد في الجولة 25 من دوري "الهواة" بإقامة سبع مباريات ثلاثة منها تقام غداً السبت ويلتقي فيها عند الساعة السادسة إلا ثلث البطائح مع العربي، والتعاون مع "ستي"، والرمس مع دبا الحصن، فيما تقام يوم بعد غد الأحد أربع مباريات قيتقابل دبا الفجيرة مع "جلف اف سي"، والذيد مع مصفوت، والحمرية مع الجزيرة الحمراء، والفجيرة مع مسافي.

وتعتبر مواجهة البطائح والعربي أهم مواجهات الجولة الحالية اذ سيقود فوز اي منهما الى قطع نصف بطاقة التأهل للعب في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين حيث سيمهد فوز البطائح الى اعتلاء المركز الثاني للمرة الأولى في الموسم الحالي بينما سيمهد فوز العربي الى الحفاظ على مركز الوصيف وسيبقي التعادل الفريقين بمركزيهما بنهاية الجولة الحالية.

ويتصدر دبا الفجيرة الترتيب العام برصيد 61 نقطة متقدما على الوصيف العربي 53 بفارق ثمان نقاط، بينما يحتل البطائح المركز الثاني برصيد 52 بتسعة نقاط، وخاض الأخير مباراة أكثر من المتصدر والوصيف ويبلغ رصيد كل من دبا الحصن والحمرية 47 نقطة، يليهم حتا 40 والفجيرة 36 والجزيرة الحمراء 23 و"جلف اف سي" 22، ومصفوت 2.0، ومسافي 18، والرمس 17، والتعاون 16، والذيد 15، واخيرا ستي 9 نقاط.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news