«دراجات الإمارات» في الطريق إلى بطولة العالم بـ «التصنيف»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

كشف رئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، أن الموسم الحالي شهد إنجازاً جديداً للدراجات الإماراتية، يحدث للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، من خلال تسجيل سباقات الدولة في الاتحاد الدولي، ما منح الدراجات الإماراتية تصنيفاً رسمياً ومميزاً على القارة الآسيوية، سواء على مستوى الكبار أم فئة تحت 23 عاماً أم السيدات.

وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «نجح المدير الفني للاتحاد، فاتشيه زادوريان، في تسجيل كل سباقات الدولة التي أقيمت هذا العام في الاتحاد الدولي، وهو ما أعطى تصنيفاً بالنقاط للإمارات على مستوى آسيا، وهذا بالتأكيد سيخدم منتخب الإمارات من أجل الوصول إلى البطولات العالمية، وإلى أولمبياد فرنسا، حيث يتم التعامل مع البطولات القارية على أنها نقاط، للحفاظ على تصنيف الدولة بشكل عام، وتصنيف الدراج بشكل خاص، وهنا الحديث عن يوسف ميرزا بالتحديد في فئة الكبار».

وتنطلق، اليوم، البطولة الآسيوية في طاجكيستان، بمشاركة المنتخب الوطني في فئات الكبار وتحت 23 سنة، والسيدات والشابات، بعدد 15 دراجاً، بخلاف دراجي أصحاب الهمم، وتهدف الإمارات إلى تحقيق مراكز متقدمة، لحصد مزيد من النقاط للتأهل إلى بطولة العالم للدراجات في أستراليا في أغسطس المقبل، وذلك عن طريق أقرب ثلاثة دراجين، هم: يوسف ميرزا، ومحمد المطيوعي، وصفية الصايغ.

وعن التصنيف الإماراتي الجديد على مستوى آسيا، قال المدير الفني لاتحاد الدراجات، فاتشيه زادوريان: «تم تسجيل جميع السباقات في الاتحاد الدولي للدراجات، ما أعطى الإمارات المركز السادس آسيوياً لموسم 2022، بعدما كان الـ11 موسم 2021، وإذا حافظت الدراجات الإماراتية على هذا المركز حتى أغسطس المقبل، سيحق لها المشاركة في بطولة العالم المقررة في أستراليا، والأمل موجود أيضاً ليوسف ميرزا، الذي يحتل المركز الـ16 على آسيا، ووجوده ضمن أصحاب المراكز الـ10 الأوائل في بطولة آسيا يزيد من نقاط الإمارات، ونقاطه الشخصية للوصول إلى بطولة العالم».

وأضاف: «الفرصة متاحة بشكل أكبر لمنتخب تحت 23 عاماً، حيث تحتل الإمارات المركز الثاني على آسيا، ما يعني فرصة مثالية للوصول إلى بطولة العالم، بشرط أن تحافظ الإمارات على نقاطها وترتيبها، خصوصاً الدراج بطل العرب في ضد الساعة والفردي، أحمد المطيوعي، الذي يشارك في البطولة الآسيوية بأمل الحفاظ على التصنيف، وحصد المزيد من النقاط».

وختم: «لم يكن هناك تصنيف لمنتخب الإناث من قبل، ووضع السيدات مختلف، حيث يتم التعامل عالمياً وليس على مستوى القارة، ومنتخب الإناث في المركز رقم 32 عالمياً بين 190 دولة، وبالتأكيد هو قريب أيضاً من الصعود عن طريق النقاط والتصنيف، مع وجود بطلة الإمارات صفية الصايغ في سباقات آسيا، وقد تمنح الدراجات الإماراتية نقاطاً جديدة».

بوعصيبة:

• «إذا حافظت الدراجات الإماراتية على المركز السادس حتى أغسطس المقبل سيحق لها المشاركة في بطولة العالم».

موعد سباقات نجوم منتخب الدراجات في بطولة آسيا

يوسف ميرزا

- 27 مارس: فردي ضد الساعة.

- 29 مارس: فردي عام.

محمد المطيوعي

- 26 مارس: فردي ضد الساعة.

- 28 مارس: فردي عام.

صفية الصايغ

- 27 مارس: فردي ضد الساعة.

- 29 مارس: فردي عام.

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