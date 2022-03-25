اتحاد كلباء وعجمان يبحثان عن مركز أفضل.. واختبار البدلاء

المصدر: محمد فاضل ■ كلباء

يستضيف اتحاد كلباء نظيره عجمان عند الساعة 17:45 من مساء اليوم ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، في مباراة يتطلع من خلالها الجهاز الفني للفريقين إلى الفوز لتحقيق مركز جيد في ختام البطولة إضافة إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة للمشاركة في المباريات السابقة لزجهم في المواجهة. ويغيب عن اتحاد كلباء سبعة لاعبين لارتباطهم دولياً يتقدمهم لاعب منتخب بيرو كارتاجينا والأمر ذاته مع عجمان الذي سيفقد عدداً من لاعبيه المهمين للسبب نفسه.

من جهته، قال مدرب اتحاد كلباء الأوروغوياني خورخي داسيلفا بأنه سيتعامل مع المباراة بجدية عالية مثل المباريات السابقة لإتاحة الفرصة للاعبين الشباب للمشاركة وإعطائهم الثقة لتقديم مباراة جيدة، مؤكداً أنه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تتناسب ومكانة الفريق.

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