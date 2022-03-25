«سوبر هاتريك» إماراتي يلوح في أفق كأس دبي العالمي الـ 26 في «ميدان»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تحمل ثلاثة جياد، الآمال الإماراتية لتحقيق إنجازٍ غير مسبوق بتاريخ كأس دبي العالمي، حيث تسعى لتسجيل الانتصار الرابع على التوالي «سوبر هاتريك» في الشوط التاسع والرئيس، البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، والذي يقام يوم غدٍ على مضمار ميدان، ضمن الأمسية الـ26 لكأس دبي العالمي، البالغ إجمالي جوائز أشواطه التسعة 30.5 مليون دولار (112.03 مليون درهم)، ويتنافس على ألقابها 133 من صفوة وأقوى الخيول على الساحة الدولية.

ورغم المنافسة التقليدية التي طالما جمعت خيول الإمارات بنظيرتها الأميركية، إلا أنه لم يسبق لملاك الجياد حصد أربعة انتصارات متتالية، خصوصاً مع ممثلي الدولة الذين سبق لهم الفوز بـ13 لقباً على مدار شوط «كأس دبي العالمي»، والتي استهلت في نسخة 1997 مع «سنغسبيل»، وآخرها في اليوبيل الفضي العام الماضي مع نجم «غودولفين» الجواد «ميستيك غايد»، والأمر ذاته ينطبق على الجياد الأميركية، منذ انتصار الأسطورة «سيغار» في النسخة الأولى، وآخرها تتويج «كاليفورنيا كروم» بنسخة 2016.

وينافس على لقب الشوط التاسع والرئيس في نسخة 2022، 11 من صفوة جياد المسارات الرملية لمسافة 2000 متر على الساحة الدولية، يتقدمها ممثلان اثنان من «غودولفين» هما «ريال ورلد» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، والذي سينطلق من البوابة السادسة التي تعد من أفضل بوابات الانطلاق، بجانب «ماغني كورز» بإشراف المدرب أندريه فابر الذي يعاود الكرة للمرة الثانية بطموح الفوز بالكأس بعد مركزٍ ثالث في نسخة العام الماضي، والذي سينطلق في هذه النسخة من البوابة التاسعة.

ويطمح ثنائي «غودولفين» السير قدماً للحفاظ على اللقب وإهداء الإمارات الكأس للمرة الرابعة على التوالي، بعد ثنائية غير مسبوقة بتاريخ الكأس للجواد «ثندر سنو» بطل نسختي 2018 و2019، و«ميستيك غايد» في 2021، خصوصاً أن الكأس لم تقم في 2020. وتُعقد الآمال الإماراتية أيضا على الجواد «هايبوثيتيكال»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب الوطني سالم بن غدير، والذي سينطلق من البوابة العاشرة، في حظوظ قوية للجواد البالغ من العمر خمس سنوات، بعد أن أظهر جهوزيته في الخامس من مارس الجاري، بفوزه بلقب الجولة الثالثة من بطولة «آل مكتوم للتحدي» في أمسية «السوبر ساترداي»، في بروفة مصغرة وختامية من حيث المسافة والمضمار للشوط التاسع «كأس دبي العالمي».

في المقابل، تعول الجياد الأميركية، في استعادة هيبتها على ثلاثة من ممثليها، يتقدمها المرشح الأبرز للقب الجواد «لايف إز غود» الذي سينطلق من البوابة الأولى والقادم بقوة إلى دبي عقب تحقيقه انتصارين باهرين في سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً وفوزه بسباقي «بريدرز كب ديرت مايل» و«كأس بيغاسوس العالمي».

وتعول الآمال الأميركية أيضاً، على «هوت رود تشارلي» الذي منحته القرعة ثاني أفضل بوابات الانطلاق من الحارة السابعة، في حظوظ قوية للجواد الذي استعد مبكراً في دبي، وسبق له الفوز في فبراير الماضي بلقب الجولة الثانية في بطولة «آل مكتوم للتحدي»، لتتواصل الآمال الأميركية مع الجواد «ميدنايت بيرين» الذي سينطلق من البوابة الثامنة والقادم من مركز ثالث في «كأس السعودية» نهاية الشهر الماضي.

بوابات الانطلاق لأبرز المرشحين:

■ «لايف إز غود» (أميركا) من البوابة الأولى.

■ «ريال ورلد» (الإمارات) من البوابة السادسة.

■ «هوت رود تشارلي» (أميركا) من البوابة السابعة.

■ «هايبوثيتيكال» (الإمارات) من البوابة الـ10.

■ «ماغني كورز» (الإمارات) من البوابة التاسعة.

أرقام لافتة من تاريخ كأس دبي العالمي

■ خيول الإمارات حققت 13 لقباً في تاريخ الحدث.

■ الإمارات توجت بآخر ثلاث نسخ للكأس في 2018 و2019 و2021.

■ أمريكا أحرزت أول لقب في تاريخ الحدث سنة 1996 عن طريق الجواد «سيغار».

■ آخر فوز أميركي يعود إلى العام 2016 من خلال «كاليفورنيا كروم».

■ الإمارات تنفرد برقم تاريخي مميز حين حقق الجواد «ثندر سنو» اللقب مرتين على التوالي 2018 و2019.

■ البرازيل والسعودية واليابان كل منها فاز باللقب مرة واحدة، وأستراليا بالاشتراك مع أمريكا في 2013.

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