شباب الأهلي يحسم "فاصلة السلة" أمام الشارقة ويتوج بطلاً للدوري

المصدر: جوني جبور - دبي

توج شباب الأهلي اليوم بطلاً للدوري العام لكرة السلة للمرة الـ 13 بتاريخه، عقب فوزه على ضيفه الشارقة بفارق 12 نقطة وبنتيجة «75-63» في المباراة الثالثة والفاصلة من الدور النهائي للبطولة، وذلك بعد أن تبادل الفريقين الفوز في مواجهتي ذهاب وإياب هذا الدور، جاءت لـ «فرسان السلة» في 16 الجاري بواقع «94-76»، قبل أن يرد «الملك» اعتباره الاحد الماضي إياباً «80-74»

وتوجه رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللواء إسماعيل القرقاوي، يصحبه رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، ورئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الفردية والجماعية في نادي شباب الأهلي الفريق محمد المري، بتقليد الوصل بالميداليات البرونزية، والشارقة بالفضية، وشباب الأهلي بالذهبية ودرع البطولة.

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