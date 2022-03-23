مواجهات إماراتية مصرية كويتية لتحديد نهائي «صالات خورفكان»

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

وصلت بطولة خورفكان الدولية لكرة قدم الصالات، التي تقام برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وتنظمها اللجنة التنفيذية للعبة في القاعة الرياضية لنادي خورفكان، إلى الدور نصف النهائي الذي يشهد إقامة مباراتين، تجمع الأولى خورفكان مع فريق الإعلاميين المصري عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، والشارقة مع النصر الكويتي عند السابعة، وسيلتقي الفائزان في المباراة النهائية بعد غدٍ.

وكانت مباريات الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي قد أسفرت عن فوز خورفكان على الشارقة 7-2، والنصر الكويتي على دبا الحصن 4-1.

من جهته، قال مدير البطولة الأمين العام للجنة التنفيذية شهاب العوضي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن المستوى الفني الذي ظهرت عليه البطولة كان مرتفعاً بمشاركة ثلاثة فرق قوية من الكويت ومصر وعمان ألهبت المنافسات، وأجلت التعرف إلى الفرق المتأهلة حتى ختام دور المجموعات، على الرغم من عدم مشاركة اللاعبين الدوليين للأندية الإماراتية لارتباطهم بتدريبات المنتخب الوطني».

وأضاف: «نتوقع تصاعداً فنياً أكبر في مباريات الدور نصف النهائي لقوة الفرق المتأهلة».

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