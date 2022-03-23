لابا كودجو: تحطيم الأرقام ليس من أولوياتي.. هدفي الألقاب الجماعية

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

أكد مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، الذي يحتل المركز السادس في ترتيب هدافي «الزعيم» في مسابقة الدوري على مر التاريخ برصيد 50 هدفاً، أن تحطيم الأرقام القياسية ليس من ضمن أولوياته، وأن هدفه هو مساعدة الفريق في تحقيق الانتصارات المتتالية من أجل التتويج بالألقاب الجماعية في نهاية الموسم، للحصول على أول لقب له منذ انضمامه للفريق في 2019.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه لا يشغل تفكيره على الإطلاق بالعمل على تحطيم الأرقام التاريخية، مضيفاً: «بالنسبة لي كلاعب كرة قدم في مركز الهجوم، أحاول جاهداً تسجيل الكثير من الأهداف، ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات باستمرار، وتحطيم الأرقام ليس من ضمن أولوياتي، فهذه الأمور تأتي لاحقاً». وشدد المهاجم، الذي يتصدر حالياً قائمة هدافي الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين برصيد 18 هدفاً، على أن كل تركيزه في جميع المباريات التي يخوضها يكون على كيفية تسجيل الأهداف، أو صناعة الفرص لزملائه في حال كانوا في وضعية أفضل منه للتسجيل. وقال: «المهم دائماً هو أن نحقق الفوز، في كل مباراة أشارك فيها يكون هدفي هو التسجيل، لمساعدة الفريق أو صنع الفرص لزملائي».

ويسير الدولي التوغولي باتجاه أن يكون الخليفة الشرعي للأسطورة الغاني أسامواه جيان في نادي العين، في وقت تجمع فيه علاقة صداقة قوية بين الثنائي، كشف عنها لابا كودجو من خلال نشر محادثات باستمرار بينه وبين جيان، عبر حسابه في تطبيق التواصل الاجتماعي «إنستغرام». وقال لابا كودجو إن أسامواه جيان يمثل أحد الأساطير الكروية في نادي العين، وكشف عن أنه استشاره قبل الانتقال إلى صفوف العين قادماً من نهضة بركان في منتصف عام 2019، وقال: «قبل الموافقة على عرض نادي العين، قمت باستشارة جيان، لقد أعطاني الكثير من النصائح التي أعمل بها».

وأوضح هداف نادي العين أن علاقته مع أسامواه جيان لم تنته بعد الانتقال إلى صفوف العين، بل إنها مستمرة، وقال: «هو بمثابة أخي الأكبر، نحن نتحدث باستمرار، وقد كنت سعيداً لأنه كان حاضراً في المباراة التي لعبناها أمام الجزيرة في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين في استاد هزاع بن زايد». وانضم التوغولي لابا كودجو إلى صفوف فريق العين في صيف 2019، قادماً من نادي نهضة بركان في صفقة انتقال حر، ومنذ ذلك الوقت يعيش أزهى أيامه مع فريق العين، ويؤكد اللاعب الدولي أن الهدوء الذي تمتاز به مدينة العين يشعره بالراحة النفسية الكاملة. وقال: «العيش في مدينة مثل العين أمر رائع، إنها مدينة هادئة، والجميع طيبون، أسرتي سعيدة بكل شيء هنا، وبالتأكيد أنا أيضاً».

وعلى الرغم من مضي موسمين ونصف الموسم منذ وصوله إلى «دار الزين»، إلا أن الأهداف التي سجلها لم تساعد الفريق في تحقيق أي لقب، إذ كان في الموسم الأول منافساً مع «الزعيم» على لقب الدوري، كما تأهلوا لنهائي كأس رئيس الدولة، لكن البطولة ألغيت بسبب تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأمام الدولي فرصة جديدة في الموسم الحالي، إذا تأهل مع فريقه لنهائي كأس رابطة المحترفين على حساب الجزيرة، لمواجهة شباب الأهلي في أول نهائي سيخوضه المهاجم التوغولي، فيما يتصدر مع فريقه مسابقة دوري أدنوك للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق مريح يصل إلى سبع نقاط مع أقرب ملاحقيه فريق الوحدة.

وحول النهائي المنتظر، الذي يحلم لابا كودجو بالتتويج به مع «الزعيم»، قال: «بالنسبة لي إنه لأمر جيد أن نتأهل لنهائي هذه المسابقة، كلنا كان يريد الوصول إلى النهائي، إنها لحظات جيدة بكل تأكيد، التأهل يعطي الجميع مزيداً من الثقة للاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية».

وشدد على أن تحقيق لقب كأس رابطة المحترفين سيعني الكثير بالنسبة له، وقال: «أريد أن نحصل على هذا اللقب، إنها بطولة مهمة بالنسبة للنادي وللاعبين وللجماهير أيضاً، أرغب في أن أضيفها إلى سجلي».

• 18 هدفاً سجلها لابا كودجو في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين.

النجم التوغولي:

• استشرت «أخي الأكبر» أسامواه جيان قبل الموافقة على عرض نادي العين.

• العيش في مدينة مثل العين أمر رائع.. مدينة هادئة والجميع طيبون.

ترتيب هدافي العين على مر التاريخ

1- أحمد عبدالله 117 هدفاً.

2- أسامواه جيان 95 هدفاً.

3- ماجد العويس 86 هدفاً.

4- محيي الدين هبيطة 57 هدفاً.

5- سالم جوهر 53 هدفاً.

6- لابا كودجو 50 هدفاً.

7- سيف سلطان 45 هدفاً.

8- عمر عبدالرحمن 39 هدفاً.

9- سبيت خاطر 38 هدفاً.

10- مطر الصهباني 37 هدفاً.

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