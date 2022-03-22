مارسيل: بطولات دبي أعادت «أصحاب الهمم» إلى الواجهة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

رفع لاعب منتخب سويسرا مارسيل هوك، الحائز أربع ميداليات ذهبية في «بارالمبية طوكيو» الأخيرة في مسابقات 800 متر و1500 متر و5000 متر والماراثون على الكراسي المتحركة شعار التحدي بعد وصوله للمشاركة في «دولية فزاع لألعاب القوى لأصحاب الهمم» التي انطلقت أمس على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم.

وقال اللاعب في تصريحات صحافية إن البطولات التي نظمتها دبي أعادت رياضة «أصحاب الهمم» إلى الواجهة خلال جائحة كورونا التي اجتاحت العالم حيث حرص أبطال العالم على الوجود في دبي للمشاركة في هذه الأحداث التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية. ووصف البطل الذهبي «دولية فزاع» بأنها من البطولات التي لها مكانتها على خريطة رياضة «أصحاب الهمم» في العالم، معرباً عن فخره واعتزازه بالوجود في العديد من نسخها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news