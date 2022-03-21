لاعب الجزيرة فيكتور مطلوب في بوتافوغو البرازيلي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أكدت صحيفة لانس البرازيلية، أن نادي بوتافوغو يسعى للتعاقد مع لاعب فريق الجزيرة، البرازيلي جواو فيكتور، الذي انتقل إلى صفوف «فخر أبوظبي» الصيف الماضي، وبعقد يستمر حتى صيف 2023.

وذكرت الصحيفة أن فيكتور هو واحد من بين 4 لاعبين آخرين مرشحين للانتقال إلى الفريق البرازيلي، إلى جوار كل من لاعب دينامو كييف الأوكراني، فيتينو، ولاعب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، فرناندو مارسال. وفي حال غادر المهاجم البرازيلي صفوف الجزيرة، فسيكون هو اللاعب الثاني من بين لاعبي أندية دوري المحترفين الذين يغادرون قبل نهاية الموسم، بعد مهاجم بني ياس، السويدي إسحاق ثيلين، الذي انتقل إلى فريق مالمو السويدي الأسبوع الماضي.

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