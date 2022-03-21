خورفكان يُتوّج بلقب بطولة الألعاب الإلكترونية لرابطة المحترفين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تُوج أول من أمس بلقب بطولة الألعاب الإلكترونية ممثل نادي خورفكان علي الحمادي. ونُظّمت البطولة رابطة المحترفين في نسختها الثانية بالتعاون مع EA Sports، وبرعاية فنادق ريكسوس الإمارات. وفاز الحمادي في النهائي على ممثل شباب الأهلي أحمد السويدي 4-1، بينما نال المركز الثالث ممثل كلباء عادل علي. وحصل الحمادي على جائزة 15 ألف درهم وسيمثل الإمارات في بطولة العالم الإلكترونية. ونال السويدي 10 آلاف درهم، وحصل عادل علي على 5000 درهم، بجانب جوائز أخرى من الرعاة. وتوج الفائزين سعيد الكعبي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، وعلا جابر مدير الشراكات في فنادق ريكسوس.

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