4 وديات لمنتخب «الشاطئية» تحضيراً لبطولة غرب آسيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، علي حمد البدواوي، في تصريح صحافي، أن منتخب الكرة الشاطئية سيخوض أربع مباريات ودية في أبريل المقبل، ضمن برنامج إعداده للمشاركة في بطولة غرب آسيا بالسعودية، يونيو المقبل. ويواصل المنتخب تدريباته اليومية على الملعب الرملي بمقر اتحاد الكرة بدبي، تحت قيادة المدرب الإسباني راميرو أماريللي. وضمت قائمة المنتخب الوطني 23 لاعباً، وهم: وليد المحمدي، محمد الجسمي، هيثم الكعبي، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، كمال علي، هشام منتصر، علي المحمدي، أحمد ملاحي، حميد جمال، حسن الحمادي، سعيد عيد، راشد عيد، عبدالله درقاني، عبدالله عباس، بطي عبدالحسين، جمال محمد، حسين علي، عبدالله الشاري، حسن عبدالله، حريز علي، وحسين حمزة.

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