الشارقة يفرض «الفاصلة» على شباب الأهلي في نهائي دوري السلة

المصدر: جوني جبور-دبي

فرض فريق السلة في نادي الشارقة مباراة ثالثة وفاصلة على شباب الأهلي، لتحديد هوية بطل دوري موسم الرجال، تقام الأربعاء المقبل، عقب نجاح «الملك» اليوم الأحد في الفوز على ضيفه «فرسان دبي» بفارق ست نقاط وبنتيجة «80-74»، لحساب إياب الدور النهائي، مع العلم أن لقاء الفريقين ذهاباً الأربعاء الماضي انتهى لصالح شباب الأهلي «94-76».

وقضى نظام البطولة، بان تقام في دورها النهائي بنظام «بست أوف 3» من مواجهتي ذهاب وإياب، واللجوء إلى ثالثة فاصلة في حال تعادل الفريقين بعدد مرات الفوز.

وعرف الشارقة كيفية تأجيل حسم اللقب إلى المواجهة الفاصلة، بعد أن نجح في نيل الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الرابع «18-12 و25-20 و27-16»، فيما اكتفى شباب الأهلي بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث «26-10» التي لم تكن كافية في العودة بنتيجة المباراة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news