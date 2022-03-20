مدرب منتخب المغرب يحدد سبب عدم استدعاء نجم العين سفيان رحيمي

المصدر: معاذ كمبال - العين

برر مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، البوسني وحيد خليلوزيتش السبب وراء عدم استدعاء لاعب فريق العين، سفيان رحيمي إلى قائمة "أسود الأطلس" التي ستواجه الكونغو في المواجهة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى وجود أكثر من لاعب في نفس الخانة التي يلعب فيها، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيستمر في متابعة اللاعب الذي وصفه بالموهوب.

وقال خليلوزيتش في تصريحات نشرتها صحيفة "عبّر" المغربية: "رحيمي لاعب موهوب يقدم مستويات جيدة، لكنني ارتأيت أن لا أستدعيه للقائمة التي ستخوض المباراتين، وذلك لوجود لاعبين يلعبون في نفس المركز على غرار بوفال والحدادي".

وأكد المدرب أن باب المنتخب سيكون مفتوحاً، وأنه سيظل يراقب رحيمي مع نادي العين. يذكر أن المغرب سيخوض مواجهة من العيار الثقيل في التصفيات النهائية، إذ أوقعته القرعة في مواجهة المنتخب الكونغولي، وستقام مباراة الذهاب الجمعة القادم في كينشاسا، بينما ستلعب مباراة الإياب 29 الجاري بالدار البيضاء في المغرب.

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