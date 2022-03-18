150 خيلاً تتنافس على 4 ملايين دولار في بطولة دبي للجواد العربي

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

تنطلق اليوم النسخة الـ19 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة 150 جواداً تسعى للفوز بجوائز البطولة المُقدرة بأربعة ملايين دولار، وتُقام المنافسات على ثلاثة أيام تستضيفها قاعات زعبيل في مركز دبي التجاري العالمي. وتشمل المسابقة 16 فئة للتأهل إلى البطولات الست الرئيسة، وهي بطولة المهرات بعمر سنة وبطولة المهور بعمر سنة وبطولة المهرات وبطولة المهور بعمر سنتين وثلاث سنوات وبطولة الأفراس والفحول، بالإضافة إلى شوط بطولة المهرات والمهور بعمر أقل من سنة.

ويتضمن برنامج اليوم الأول الأشواط التأهيلية للمهور والمهرات بأعمار أقل من سنة واحدة والأشواط التأهيلية للمهرات والأفراس فيما يشهد اليوم الثاني الأشواط التأهيلية للمهور والفحول، على أن تُختتم البطولة الأحد بأشواط البطولات الستة الرئيسة. وأنهت اللجنة المنظمة برئاسة زياد عبدالله كلداري، كل الترتيبات التنظيمية واللوجستية للحفاظ على النجاحات التي حققتها البطولة في السنوات الماضية.

ويدير المنافسات 10 حكام من أصحاب الخبرة، بينهم الفرنسي مارك فيري ومواطنه اريجر جير والبولندي جيرسي بيالوبوك وحكام مميزون آخرون. وقال زياد عبدالله كلداري في تصريح صحافي: البطولة حققت قفزات عالية وسريعة نحو الريادة والتميز في عروض جمال الخيل، وحققت خلال فترة وجيزة أروع الإنجازات، وحصدت أرفع الألقاب العالمية حتى صارت معياراً للتميز.

ويُقام غداً على هامش البطولة، مزاد دبي للجواد العربي الذي يُعد من أهم المزادات في هذا المجال، إذ سيتم عرض 51 خيلاً من إنتاج المرابط الرائدة في الإمارات لأشهر السلالات العربية.

• يعرض مزاد دبي للجواد العربي غداً 51 خيلاً من إنتاج المرابط الرائدة في الإمارات.

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