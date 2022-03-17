أدنوك تمدد شراكتها مع مجلس أبوظبي الرياضي.. وتحديد موعد "الماراثون"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن تمديد شراكتهما لمواصلة تنظيم ماراثون أدنوك أبوظبي، دعما لمجتمع نشيط وصحي وامتدادا للنجاحات الكبيرة التي يحققها الماراثون في كل عام.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي في بيان: «جاء الإعلان عن تمديد الشراكة بين الطرفين بالتزامن مع أعمال قمة القيادات الرياضية العالمية المنعقدة في مركز المؤتمرات بحلبة ياس بأبوظبي، وقام بتوقيعها الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني ومدير الموارد البشرية لمجموعة أدنوك الدكتور سيف الناصري»، مضيفاً أن «أدنوك ستستمر في كونها الراعي والشريك في مجال الطاقة للحدث الرئيسي للدورات الثلاث المقبلة».

يذكر أن النسخة الرابعة لماراثون أدنوك أبوظبي ستقام في 17 ديسمبر المقبل.



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