"أدنوك" تفند مزاعم وردت في تقرير لـ "رويترز"

دعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وسائل الإعلام إلى توخي المسؤولية عند تناول أخبارها والالتزام بالمعايير المهنية التي تضع الدقة قبل السرعة، في ظل هذه الأجواء التي تتسم بتصاعد التوترات.

وقالت في بيان، اليوم الجمعة، إن وكالة "رويترز" نشرت تقريراً استند إلى معلومات غير دقيقة، اعتماداً على مصدر واحد من خارج "أدنوك"، لا يمتلك أي دراية بعملياتها.

وأضافت أن رويترز أبلغت "أدنوك" بينتها نشر هذا التقرير في تمام الساعة 8 صباحاً، رغم إبلاغ أدنوك لرويترز شفهياً أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة، ومع ذلك قامت الوكالة بنشره في الساعة 8:22 صباحاً.

وأكدت أدنوك أن الادعاء الرئيسي الذي تضمنه التقرير عارٍ عن الصحة، وكان يجدر بـ "رويترز" التحقق منه قبل النشر، وذكرت أنه على الرغم من تقديمها رداً رسمياً، استغرقت "رويترز" أكثر من ساعتين لتحديث التقرير.

وأكدت "أدنوك" حرصها الدائم على التعاون البنّاء مع وسائل الإعلام، مشيرة إلا أن الدقة في نقل الأخبار تظل الركيزة الأساسية لهذه العلاقة، وهو ما تتوقع الالتزام به.