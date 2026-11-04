اتفاقية تعزز إمدادات الغاز لدعم توليد الطاقة في الإمارات الشمالية

أعلنت شركة «أدنوك للغاز بي إل سي»، اليوم، عن توقيع اتفاقية مع شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» لاستكشاف فرص التعاون حول ترتيبات مستقبلية لتوريد الغاز الطبيعي، بما يدعم تطوير مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في الإمارات الشمالية.

وشهد توقيع الاتفاقية، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة «الاتحاد للماء والكهرباء»، سهيل محمد فرج فارس المزروعي.

وسيسهم هذا التعاون في فتح سوق جديدة لـ«أدنوك للغاز» لبيع إمداداتها المتنامية من الغاز داخل الدولة، كما سيوفر مصدرا موثوقا للوقود يدعم تطوير قدرات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في الدولة.

وتحقق الاتفاقية اثنتين من الأولويات الاستراتيجية للشركة، وهما تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في الدولة وتوسيع حضورها في السوق المحلية بالتزامن مع توفر إمدادات جديدة من الغاز.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، فاطمة النعيمي، إن «أدنوك للغاز» تواصل الاستثمار لتلبية احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة، ومن خلال توسيع الطاقات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية، تعمل «أدنوك للغاز» على ربط إمدادات الغاز الجديدة بمتعاملين جدد، ودعم تطوير مشروعات توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية في الدولة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للماء والكهرباء»، المهندس يوسف أحمد آل علي، إن «الاتحاد للماء والكهرباء» تعمل على تطوير مزيج متوازن من مشاريع توليد الطاقة التي تعمل بالغاز والطاقة المتجددة، بما يدعم النمو طويل الأمد والاحتياجات المتنامية للطاقة في شمال الدولة، لافتاً إلى أن الشراكة مع «أدنوك للغاز»، تعزز قدرة «الاتحاد للماء والكهرباء» على الحصول على إمدادات غاز موثوقة وطويلة الأمد، بما يدعم التزامها بتوفير منظومة كهرباء آمنة ومرنة ومستدامة للمجتمعات والشركات التي تخدمها.