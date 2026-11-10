4.92 مليارات درهم صافي أرباح «أدنوك للغاز» في الربع الثالث

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، حيث حققت صافي ربح بلغ 4.92 مليارات درهم، بزيادة قدرها 101% مقارنةً بصافي الدخل المسجل في الربع الثاني من العام نفسه والبالغ 2.44 مليار درهم، أي ضعف صافي الربح المسجّل في الربع السابق.

وجاءت هذه النتائج بدعم من أداء مختلف أعمال الشركة، بما في ذلك الغاز المحلي، والغاز الطبيعي المسال، والسوائل المخصصة للتصدير والتداول، والكبريت.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، فاطمة النعيمي، إن «نتائجنا للربع الثالث تؤكد أن كفاءة التنفيذ عبر مختلف قطاعات أعمال الشركة تمثل المحرك الرئيسي لاستمرار زخم النمو وتحقيق نتائج مالية متميزة، وتمكّنّا بفضل قوة عملياتنا التشغيلية ومرونتنا التجارية من تلبية الطلب المحلي والعالمي بأمان وموثوقية، وتحقيق نتائج مالية قوية رغم استمرار التحديات الخارجية».

وأضافت النعيمي، أن «ذلك يؤكد فاعلية نموذج أعمال الشركة المتكامل وقدرته على تحقيق القيمة، إلى جانب كفاءة فرق عملها وانضباطها في التنفيذ، والتزامنا بالتوسع في توظيف التقنيات المتقدمة وتبَنّيها في مختلف مجالات الأعمال»، مؤكدة على مواصلة الوفاء بالتزامنا بتوزيعات الأرباح للمساهمين، بالتزامن مع مواصلة الاستثمار في أحد أكبر برامج النمو في قطاع الغاز.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تمتلك (أدنوك للغاز) مكانة رائدة وقدرات متميزة تؤهلها لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدولة الإمارات وعملائها ومساهميها».

وخلال مؤتمر افتراضي خاص بنتائج الشركة، أفادت النعيمي، بأن الشركة تواصل العمل على خدمة عملائها بالصورة الأفضل، وأنها خلال الأشهر الماضية كانت تقيم وتدرس وسائل وطرقاً مختلفة لضمان النقل، فيما لا تزال جميع هذه الخطط في مرحلة الدراسة.

وأدى الأداء التشغيلي القوي والمرونة التجارية عبر أعمال الشركة الرئيسية، إلى تحقيق نمو في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 70% على أساس ربع سنوي لتبلغ 7.46 مليارات درهم.

واعتمد مجلس الإدارة توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 3.45 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، على أن تُدفع في ديسمبر 2026. وتتماشى هذه التوزيعات مع هدف الشركة المتمثل في زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% سنوياً حتى عام 2030.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حققت «أدنوك للغاز» تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 14.03 مليار درهم، غطَت توزيعات الأرباح منذ بداية العام، والبالغة 10.36 مليارات درهم، بمعدل 1.3 مرة.