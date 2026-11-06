خالد بن محمد يؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية لـ «أدنوك»

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»، الذي عقد في مركز أبوظبي للطاقة.

واطلع سموه، خلال الاجتماع، على نتائج أداء «أدنوك» خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2026، والتقدم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ مشروعات النمو الاستراتيجية، وتوظيف أحدث التقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية، إلى جانب جهودها المستمرة الرامية إلى تعزيز المرونة عبر سلسلة القيمة لأعمالها، وضمان استمرارية إمدادات الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتنامي عليها.

وأشار سموه إلى الدور الذي تضطلع به «أدنوك» في دعم منظومة الاقتصاد الوطني، وجهودها لترسيخ مكانتها مزوداً موثوقاً للطاقة محلياً وعالمياً، مؤكداً سموه أهمية مواصلة الاستثمار في تطوير الشركة لقدراتها الإنتاجية وتوظيف إمكانات التكنولوجيا المتقدمة في رفع كفاءة عملياتها التشغيلية، إضافة إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، للإسهام في دعم منظومة أمن الطاقة العالمي.

واستعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، نتائج النسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك»، التي عقدت في 25 أكتوبر 2026، بمشاركة أكثر من 1000 شركة ومصنع محلي، إذ أعلنت «أدنوك» خلالها عن إتاحة فرص للتصنيع المحلي بقيمة جاوزت 60 مليار درهم حتى عام 2030، إلى جانب إدخال تحسينات رئيسة على منظومات المشتريات وتسجيل المورّدين وبرنامج تعزيز المحتوى الوطني.

وأكد سموه أهمية دعم الصناعات الوطنية وتطوير القدرات المحلية وتوطين الصناعات المتقدمة، بما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، مشدداً على أن تمكين الكفاءات الإماراتية ودعم ابتكاراتها وتوفير فرص عمل نوعية لها بالقطاع الخاص، تسهم في ترسيخ أسس اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

كما استمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى إحاطة بشأن أبرز الفعاليات والجلسات النقاشية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، مؤكداً سموه أهمية هذا الحدث بوصفه منصة عالمية لتعزيز الحوار والشراكات بين قادة قطاع الطاقة وصناع القرار والمستثمرين، وما يتيحه من فرص لتبادل الرؤى والخبرات وتطوير حلول مبتكرة تدعم أمن الطاقة واستدامتها وتواكب متطلّبات النمو الاقتصادي.

وجمع معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، الذي اختتم فعالياته في أبوظبي، أمس، أكثر من 2250 جهة عارضة، ويُعد منصة عالمية لتعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات وبحث سُبل توظيف الحلول التكنولوجية في قطاع الطاقة، بما يدعم استدامته ويعزّز قدرته على مواجهة التحديات.

حضر الاجتماع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد علي الصايغ، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في «شركة مبادلة للاستثمار»، خلدون خليفة المبارك، ورئيس دائرة المالية - أبوظبي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي.