14 ميدالية إماراتية في افتتاح ملتقى الشارقة الدولي العاشر لقوى المعاقين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حصد فرسان الإرادة الإماراتية، أول من أمس، 14 ميدالية ملونة (ذهبية وست فضيات وسبع برونزيات) في اليوم الأول لملتقى الشارقة الدولي العاشر لألعاب القوى للمعاقين، الذي يقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على ملاعب نادي الثقة للمعاقين.

وحقق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم ميدالية ذهبية وميدالية فضية، وخورفكان للمعاقين خمس ميداليات (فضيتان، وثلاث برونزية)، وحقق نادي العين لأصحاب الهمم أربع ميداليات (فضيتان وبرونزيتان)، ونادي الثقة للمعاقين (ميدالية فضية ومثلها برونزية)، ونادي دبي للمعاقين (ميدالية برونزية).

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