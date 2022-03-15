الشارقة ينجح في تحدي «الزوراء» ويتأهل للمجموعة الأولى

المصدر: منصور السندي- الشارقة

حصد فريق بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا إثر فوز على ضيفه الزوراء العراقي بركلات الجزاء الترجيحية 7-6 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد نادي الشارقة، في المباراة الفاصلة ضمن الملحق المؤهل لدور المجموعات، وسيلعب الشارقة في المجموعة الأولى التي تضم فرق الهلال السعودي والريان القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

وتصدى حارس الشارقة عادل الحوسني لركلة الجزاء السابعة للفريق العراقي.

تقدم الزوراء بهدف السبق عن طريق سعد عبد الأمير «60» وأعاد اللاعب البديل خالد باوزير فريقه إلى أجواء المباراة مجددا بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء «88».

وشهد الشوط الثاني من الوقت الأصلي للمباراة أهدار لاعب الشارقة البرازيلي كايو لوكاس ركلة جزاء «53»، فيما حصل حارس مرمى العراق جلال حسن على بطاقة حمراء «122»

وبلغ عدد الحضور الجماهيري في المباراة 2200 مشجع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news