المفاجآت تتوالى..الوحدة يتقدم بشكوى جديدة ضد العين إلى لجنة الانضباط

المصدر: منصور السندي- دبي

علمت "الإمارات اليوم" أن نادي الوحدة تقدم بشكوى جديدة عاجلة إلى لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم، وطالب فيها بمعاقبة ثلاثة من لاعبي نادي العين هم: حارس المرمى خالد عيسى واللاعب المغربي سفيان رحيمي وناصر الشكيلي وذلك على خلفية أحداث الشغب التي صاحبت مباراة الفريقين يوم السبت الماضي ضمن الجولة 19 من دوري المحترفين بكرة القدم فيما أحالت لجنة الانضباط من جانبها الشكوى إلى نادي العين على أن تبت فيها بشكل رسمي خلال اجتماعها المرتقب الأسبوع المقبل.

يذكر أن لجنة الانضباط كانت قد عاقبت كل من الحارس خالد عيسى وسفيان رحيمي وناصر الشكيلي بتغريم كل منهم مبلغ 25 ألف درهم لعدم تحليهم بالروح الرياضية من توجيه إنذار لكل منهم.

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