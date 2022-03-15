انطلاق المرحلة الثانية من برنامج كاسياس لتدريب حراس المرمى في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من برنامج «نظام تدريب حراس المرمى»، الذي أطلقه حارس مرمى وكابتن منتخب إسبانيا السابق إيكر كاسياس في دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ونادي فرسان إسبانيا، ويستهدف تدريب حراس المرمى بالأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية المحلية والخليجية من عمر سبعة أعوام إلى 21 عاماً، إضافة إلى مدربي حراس المرمى.

وقال بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي: «بدأ إيكر كاسياس جلسات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي بتدريب مدربي حراس المرمى، حيث انطلقت فعاليات البرنامج في مركز التدريب بمدرسة جيمس وينشستر دبي على مدار ثلاثة أيام، وتختتم غداً».

ويشارك في المرحلة الثانية من البرنامج 25 حارس مرمى من الناشئين من أندية دبي، وهم: من نادي الوصل كل من: عبدالله الحمادي، حسين الخلصان، عبدالله إسماعيل، حسن حسن، محمد البستكي، فرج الخالدي. ومن نادي شباب الأهلي كل من: فارس محمد، عمران الحارثى، حسين توبجى، خليفة بن كته، مبارك البحر، عبدالرحمن البلوشي. ومن نادي النصر كل من: سعد حسن، عمار البلوشي، ومنصور الفلاسي، حارب البلوشي، محمود البلوشي، علاء علي. ومن نادي حتا كل من: سيف الكعبي، وأحمد البدواوي، وسيف البدواوي.

كما يشارك 20 من مدربي حراس المرمى من أندية دبي، وهم من نادي حتا: كمال جابر، وعطعوط عبدالحليم. ومن نادي النصر: علي حسين، عمرو إبراهيم، شعبان أحمد، ومهران علي. ومن نادي الوصل: لياسين بن طاعلي، وحيد عبدالكريم، محمود علي، عبدالسلام السعيد، إسحق علي. ومن نادي شباب الأهلي: محمود مجدي، أحمد عبدالمنعم، عمر محمد، شادي محمد.

وهو أول برنامج تدريبي للنجم كاسياس خارج إسبانيا، كما أنه من المبادرات والبرامج العديدة التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الرياضية في الأندية، ومن بينها برنامج حارس المستقبل، ومهاجم المستقبل. وسيكون التدريب وفقاً للنموذج الإسباني المعتمد.

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