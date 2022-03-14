لجنة الانضباط تحدد موعد جلسة أحداث مباراة العين والوحدة

المصدر: دبي-منصور السندي.

علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، حددت موعد جلسة النظر في الأحداث التي صاحبت مباراة «الكلاسيكو» التي جمعت فريقي الوحدة والعين، يوم السبت الماضي، على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الـ19 لدوري أدنوك للمحترفين، وانتهت بفوز العين بهدف نظيف.

وستعقد لجنة الانضباط اجتماعها عند الساعة الثانية من ظهر غد الثلاثاء، وستعتمد في إصدار قراراتها في الأحداث التي صاحبت المباراة على تقرير حكم المباراة، وكذلك مراقب المباراة، وشريط الفيديو الخاص بالمباراة، وفقاً للوائح المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

ويتصدر فريق العين جدول ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما بقي الوحدة في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

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