بني ياس يختتم تحضيراته لـ «المهمة الآسيوية».. وشكوك حول مشاركة شحدة

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

يضع فريق بني ياس، مساء اليوم، اللمسات الأخيرة على تشكيلته التي ستواجه منافسه ناساف الأوزبكي في مباراة الملحق المؤهلة لدوري المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، المقررة في الساعة 08:15 من مساء غدٍ على استاد الشامخة في العاصمة أبوظبي، في لقاء يأمل فيه «السماوي» استعادة الأجواء الآسيوية التي يعود للمشاركة فيها بعد غياب استمر 8 سنوات.

وأجرى الفريق ثلاث حصص تدريبية على ملعبه تحت قيادة مدربه الروماني دانيال إيسايلا، مستفيداً من تسهيلات رابطة دوري المحترفين التي منحته وفريق الشارقة الذي يشارك هو الآخر في المحلق فرصة خوض اللقاء الجولة الـ19 قبل يوم من بقية الأندية الأخرى، لكن لايزال موقف مهاجم الفريق أحمد شحدة غير واضح، بسبب الإصابة، إذ لم يتعافى بالكامل من الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء العين منتصف الشهر الماضي في مسابقة الدوري.

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