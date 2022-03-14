بن حيدر نائباً لرئيس اتحاد بناء الأجسام.. والمري أميناً عاماً

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

عقد اتحاد بناء الأجسام اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله، في مقر الاتحاد بدبي، بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، وتم اختيار علي بن حيدر لمنصب نائب الرئيس، ومحمد المري أميناً عاماً، على أن يتم تشكيل اللجان خلال الاجتماع المقبل.

حضر الاجتماع الأعضاء أحمد الفلاسي، ومحمد الحسني، وأحمد جوهر، وفيصل الزعابي، وعبدالرحمن العوضي.

وقدّم الشرقي الشكر والتقدير للأعضاء الذين تم تجديد الثقة بهم والأعضاء الجدد، متمنياً للجميع مواصلة النجاح خلال الفترة المقبلة بحيث تشهد نقلة نوعية مضافة لما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية من عمر الاتحاد، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأفكار الجديدة التي تم بحثها واعتمادها في الدورة الماضية، وفقاً لأفضل المواصفات العالمية.

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