أحداث مباراة الوحدة والجزيرة أمام «الانضباط» غداً

المصدر: منصور السندي ■ دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، ستبحث خلال اجتماعها عند الساعة الثانية من ظهر يوم غد الثلاثاء، الأحداث التي صاحبت مباراة «الكلاسيكو» التي جمعت فريقي الوحدة والعين، يوم السبت الماضي، على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الـ19 لدوري أدنوك للمحترفين، وانتهت بفوز العين بهدف نظيف.

وستعتمد لجنة الانضباط في إصدار قراراتها في الأحداث التي صاحبت المباراة على تقرير حكم المباراة، وكذلك مراقب المباراة، وشريط الفيديو الخاص بالمباراة، وفقاً للوائح المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

ويتصدر فريق العين جدول ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما بقي الوحدة في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

• لجنة الانضباط ستعتمد على تقريري الحكم والمراقب، وشريط الفيديو الخاص بالمباراة.

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