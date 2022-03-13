العين يجدد فوزه على الوحدة بثلاثية نظيفة في «كلاسيكو الرديف»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

كرر فريق العين انتصاره على منافسه الوحدة ولكن هذه المرة في دوري الرديف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن الجولة 19 من المسابقة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من فوز الفريق الأول لـ«الزعيم» على «العنابي» والانفراد بصدارة دوري المحترفين.

وقص هيكتور هوجو شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 8، واضاف محمد عوض الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 19 و47.

ورفع العين رصيده إلى 39 في المركز الثاني بفارق 8 عن شباب الاهلي المتصدر، فيما تجمدت نقاط الوحدة عند 27 في المركز السابع.

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