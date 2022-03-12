العين يُظهر شخصية "البطل" .. والجولة 19 تمر بلا مفاجآت

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

أظهر العين شخصية البطل في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، واستطاع أن يوسع الصدارة إلى سبع نقاط بعد الفوز على مطارده المباشر ووصيفه الوحدة، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

وكانت قمة الزعيم مُهددة قبل هذه الجولة، بعد خسارته نقطتين أمام العروبة في الجولة 18، ليتقلص الفارق بينه وبين الوحدة إلى أربع نقاط، ما أوجد اثارة كبيرة في المواجهة، لكن خبرة العين مكنته من الخروج بالنقاط الثلاث، ليُصبح اللقب رقم 14 للدوري ممهدا للوصول إلى دار الزين.

ولم تشهد الجولة أي مفاجآت كبيرة خاصة للاندية الساعية نحو التواجد في المربع الذهبي ففاز الشارقة والجزيرة، بصعوبة على عجمان والعروبة، وظل الشارقة محتفظا بالمركز الثالث برصيد 36 نقطة، وأصبح الفارق الذي يفصله عن الوحدة صاحب المركز الثاني إلى ثلاث نقاط فقط.

ومضى الجزيرة في انتصاراته ونجا من فخ العروبة الدفاعي واستطاع الفوز بهدف دون رد، ليحتفظ بالمركز الرابع برصيد 35 نقطة، وما زالت الفرصة قائمة أمامه للتقدم في جدول المسابقة، اذ تتبقى له مباراة مؤجلة ضد كلباء والفوز بنتيجتها سوف يجعله يتقدم على الشارقة صاحب المركز الثالث.

وواصل شباب الأهلي انكساراته أمام غريمه الوصل وخسر بهدفين دون رد، ليحتفظ بالمركز الخامس والذي بات مهددا بعد أن تقلص الفارق بينه وبين صاحب المركز السادس بني ياس، الذي فاز على النصر بهدفين مقابل هدف.

وتحسن مركز الوصل في الدوري، ليقفز مركزين ويحتل السابع، برصيد 26، فيما واصل عجمان تراجعه في جدول الدوري بعد أن استقبل الخسارة الثانية على التوالي، أمام الشارقة.

وواصل الظفرة نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه المغربي بدر الدين الادريسي، وفرض التعادل الإيجابي على كلباء 2/2، ليبتعد بفارق خمس نقاط عن أقرب الفرق المرشحة للهبوط، العروبة، كما حقق فريق الإمارات فوزاً معنويا على خورفكان 2/1 أحيا به أماله في البقاء.

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