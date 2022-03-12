الوصل يكرر فوزه على شباب الأهلي بثنائية غانم وصالح

المصدر: أحمد طارق - دبي

كرر الوصل فوزه على شباب الأهلي بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد في الجولة الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد راشد في دبي، ليرفع "الإمبراطور" رصيده إلى 26 نقطة ويتوقف رصيد "فرسان دبي" عند 30 نقطة.

وسيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب في أول 15 دقيقة وكان الفريق الأفضل على مستوى بناء الهجمات، بفضل تحركات حارب سهيل والبرازيلي غوستافو والنرويجي توماس أولسن، إذ كاد سهيل أن يحرز الهدف الأول بطريقة رائعة عندما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع وسدد الكرة بمهارة باتجاه المرمى ولكن الكرة ارتدت من القائم وأكملها النرويجي أولسن قبل أن يتصدى حارس مرمى الوصل حميد عبدالله للكرة ببراعة (15).

في المقابل اعتمد الوصل على الهجمات المرتدة وانطلاقات الأوروغوياني ميشيل أراوخو وعلي صالح ولكن لم تشكل هجمات "الإمبراطور" خطورة على مرمى ماجد ناصر، بينما كاد الإيراني مهدي قائدي أن يحرز الهدف الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس حميد عبدالله (43).

أما الشوط الثاني فشهد تحسن أداء الوصل وسدد ميشيل أراوخو كرة قوية تصدى لها ماجد ناصر (49)، بينما أحرز غانم أحمد الهدف الأول لـ "الإمبراطور" عندما لعب كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة خدعت الحارس ماجد ناصر ودخلت المرمى (67).

وفي الدقيقة 84 أضاف علي صالح الهدف الثاني بطريقة رائعة من تسديدة جميلة من ركلة حرة مباشرة على يسار الحارس ماجد ناصر لتنتهي المباراة بفوز الوصل.

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