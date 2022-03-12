حارس العراق محروم من لعب مباراة الإمارات بتصفيات كأس العالم

المصدر: محمد فاضل - دبي

تلقى الجمهور العراقي خبرا غير سعيد قبل لقاء الامارات في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس ألعالم في قطر 2022 المقرر اقامتها في 24 مارس الجاري في ملعب المدينة الدولي في بغداد بعد ان حرمت الاصابة بالرباط الصليبي حارس المرمى الأساسي لـ"أسود الرافدين" فهد طالب المشاركة في المباراة المرتقبة.

وذكر لنادي القوة الجوية العراقي في بيان إن الفحوصات الاولية اكدت وجود تمزق في الرباط الصليبي مما يعني حاجته لاجراء عملية جراحية سيتم عملها بعد التأكد من الاصابة.

ويتوقع أن يذود عن مرمى المنتخب العراقي أحد الحراس البدلاء محمد حميد او جلال حسن او محمد صالح

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