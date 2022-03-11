1500 مشارك في تحدي «تاف مادر» للرياضات الجبلية بالفجيرة

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

تستضيف الفجيرة 19 الجاري، سباق سبارتن ترايل و«تاف مادر» العالميين للجري وسط الحواجز الجبلية، ويتنافس في الحدث أكثر من 1500 مشارك من الإمارات ومختلف دول العالم، وتقام المنافسات في حديقة الفجيرة للمغامرات. جاء ذلك خلال، مؤتمر صحافي نظمته اللجنة المنظمة في نادي تنس الفجيرة أمس. وتقام المنافسات ضمن ثلاثة سباقات: سباق لمسافة 10 كلم للمحترفين، وخمسة كلم لمختلف الفئات العمرية ومن الجنسين، وسباق سبارتن لمسافة 22 كلم للرياضات الجبلية.

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