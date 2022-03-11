أبوظبي تستضيف «خليجية الغولف» للرجال والشباب

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق منافسات البطولة الخليجية للغولف 24 للرجال، و13 للشباب تحت 18 سنة من 12 وحتى 18 الجاري في أبوظبي. وتقام المنافسات على أرض ملعب نادي أبوظبي للغولف على مدار أسبوع، حيث تم تحديد 12 الجاري لاكتمال وصول جميع الفرق المشاركة. ووفق نظام ولوائح البطولة يسمح لكل دولة بمشاركة أربعة لاعبين بمنتخبات الرجال، ويتم احتساب أفضل نتائج لثلاثة لاعبين من كل منتخب، بينما يتم احتساب أفضل نتائج للاعبَين اثنين لمنتخبات الشباب لتحديد الترتيب العام للفرق ومراكز اللاعبين بنظام الفردي.

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