ضربة كايو "القاتلة" تقود الشارقة للفوز على عجمان

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قاد البرازيلي كايو لوكاس الشارقة لتحقيق انتصار ثمين على حساب ضيفه عجمان 2-1 بعدما كانت المباراة تتجه للتعادل 1-1 بعدما أحرز هدف الفوز في توقيت قاتل «90 +1» من ركلة جزاء ليسعد بذلك الشرقاوية ويفسد فرحة عجمان بحصد نقطة ثمنية من «الملك» بعدما نجح لاعبه محمد هلال من تسجيل هدف التعادل «77»، خلال اللقاء الذي جمعهما الخميس على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين.

ورفع الشارقة رصيده إلى 36 نقطة ليتقلص الفارق بينه وبين العين «المتصدر» إلى سبع نقاط فيما بقي عجمان عند 25 نقطة، وذلك قبل لقاء القمة المرتقب بين العين ووصيفه الوحدة «كلاسيكو أبوظبي» غداً.

وسجل كايو لوكاس هدف التقدم لفريقه «38» قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء أحمد سالم خلفان بعدما لجأ إلى تنقية الحكم الفيديو «الفار».

ومثلت عودة كايو لوكاس الذي غاب في مباراة الجزيرة في الجولة الماضية الورقة الرابحة للفريق الشرقاوي فيما لم ينجح عجمان في الخروج بنتيجة إيجابية رغم محاولات الثنائي المغربي وليد أزارو والتونسي محمد فراس بالعربي.

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