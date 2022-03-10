النصر يرفع كأس "الصالات".. 4 ألقاب في 6 نهائيات متتالية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

ظفر فريق النصر بكأس رئيس الدولة لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2022، بتغلبه على البطائح 2-1، الخميس، في القاعة الرياضية بنادي اتحاد كلباء، ليتمكن «العميد» من الحفاظ على اللقب الذي أحرزه في الموسم الماضي.

وسجل هدفي النصر محمد عبيد في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول، وعبدالله الفلاسي (14) من الشوط الثاني بينما أحرز هدف البطائح البرازيلي برونو لوسيانو (13 من الشوط الاول).

ويعتبر اللقب الرابع للنصر في ست نهائيات متتالية خاضها الفريق.

وقلد نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية للصالات عبدالملك جاني نجوم الفريقين بالميداليات وسلم فريق النصر الكأس، بحضور عدد من القيادات الرياضية ومسؤولي كرة الصالات في الدولة وجمهور اللعبة.

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