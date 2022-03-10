الإصابات تضرب الوحدة.. غياب 5 لاعبين عن قمة العين

المصدر: سيد مصطفى ■ أبوظبي

يفتقد الوحدة جهود خمسة لاعبين قبل مواجهة العين السبت المقبل، في ختام الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين، بحسب ما أكد مدرب الفريق، الفرنسي غريغوري بعد الخساراة أول من أمس، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة أمام شباب الأهلي 1-3. وكشف غريغوري عن صعوبة لحاق إسماعيل مطر، ولوكاس وعلاء الدين زهير، وخميس إسماعيل، بمباراة العين لعدم اكتمال جاهزيتهم الطبية، فضلاً عن منصور الحربي، الذي سيغيب لتراكم البطاقات.وقال غريغوري إن الفريق عانى بسبب ضغط المباريات، وأوضح أن التركيز الأكبر للفريق على الدوري وكأس رئيس الدولة. وتابع: لعبنا في 32 يوماً أكثر من 10 مباريات في المسابقات المختلفة، الحمل البدني والإرهاق كان واضحاً على جميع اللاعبين، لذلك فضلنا ألا نغامر في مباراة شباب الأهلي.

وقال من جانبه، مدرب شباب الأهلي مهدي علي، إن الفريق حقق الأهم وهو التأهل إلى نهائي كأس الرابطة. وأضاف في المؤتمر الصحافي: كان التركيز أن نُنهي الأمور في أسرع وقت، ولا ندع مجالاً للظروف لكي تفرض علينا واقعاً لا نُريده، كان واضحاً الجدية التي تعامل بها اللاعبون مع المباراة، وتسجيلهم ثلاثة أهداف في الشوط الأول، أعطتنا خيار راحة بعض اللاعبين، وإشراك آخرين.

• مطر بين أبرز الغيابات المتوقعة للوحدة في مباراة العين السبت المقبل.

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