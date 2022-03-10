«اتحاد الطائرة» يستعين بمدرب العين لقيادة المنتخب في «الألعاب الخليجية»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أكد الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، عبدالعزيز السلمان، أن لجنة المنتخبات أوصت بالاستعانة بالمدرب المونتنيغري فسيلن فيسكو، مدرب نادي العين، لقيادة المنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة، التي تشهد المشاركة في دورة الألعاب الخليجية في الكويت مايو 2022، مشيراً إلى أن القرار جاء لعلاقات المدرب الجيدة مع اللاعبين، وخبرته بكرة الطائرة الإماراتية.

وقال السلمان: «منتخب الإمارات للكرة الطائرة يستعد لإقامة معسكرين خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من مباريات كأس رئيس الدولة، حيث سيقيم معسكرين، أحدهما داخلي وآخر خارجي، من المتوقع أن يكون في دولة خليجية، ومما لا شك فيه أن المدرب فيسكو يتابع جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية من أجل اختيار أفضل العناصر للمشاركة مع المنتخب الأول».

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