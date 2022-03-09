النصر والبطائح إلى نهائي كأس الصالات

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

تأهل فريقا النصر والبطائح لخوض المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لكرة قدم الصالات، للموسم الرياضي 2021-2022، والتي ستقام غداً على ملعب نادي اتحاد كلباء، وتنظمها اللجنة التنفيذية للصالات، بعد أن نجح البطائح بالفوز على ضيفه الظفرة 3-2، في مباراة الإياب التي أقيمت، أول من أمس، على ملعبه ليتفوق البطائح بمجموع المباراتين (6-5) بعد التعادل في الذهاب (3-3).

وعلى الطرف المقابل، تأهل النصر بعد فوزه على مضيفه دبا الحصن (5-3) ليتفوق بمجموع المباراتين (13-4).

ويعد تأهل العميد لنهائي الكأس الغالية هو السادس على التوالي، محققاً بذلك إنجازاً تاريخياً جديداً.

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