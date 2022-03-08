النصر يفرض «الفاصلة» على شباب الأهلي في نصف نهائي دوري السلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

فرض فريق النصر مباراة ثالثة وفاصلة على شباب الأهلي ضمن الدور نصف النهائي من دوري كرة السلة، بعدما نجح، أول من أمس، في اغتنام أرضه والفوز بلقاء إياب المربع الذهبي بنتيجة «104-99»، ليرد اعتباره عقب الخسارة ذهاباً «69-86».

ويرغب كلا الفريقين في التأهل للمباراة النهائية لمواجهة الشارقة، الذي حجز مبكراً تأهله للنهائي بفوزه ذهاباً وإياباً على الوصل «77-66» و«76-67» على التوالي.

وفرّط شباب الأهلي في فرصة إنهاء الربعين الأول والثالث متقدماً على النصر بواقع «28-26 و31-24»، بعد نجاح «العميد» في ضمان الفوز بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والرابع «22-19 و32-21».

• «العميد» يغتنم أرضه وجمهوره.. ويردّ على خسارته ذهاباً أمام شباب الأهلي.

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