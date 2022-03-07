حكم دولي يفاجئ الجمهور بموقف طريف في بطولة عجمان للسباحة (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

سجل الحكم العام الدولي، محمد فرج، موقفاً طريفاً خلال بطولة عجمان للسباحة، التي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، بعدما فاجأ الجمهور قبل بداية الفترة المسائية بالرقص، وتشجيع السباحين، لإضفاء روح للمنافسات، خصوصاً بعدما قام بمجهود كبير، والظهور بشكل عصبي طوال المنافسات، وقام بطرد مدربين، وتهديد أولياء الأمور بإخلاء المسبح، بهدف التزام الصمت وقت انطلاق السباقات.

وشهدت عجمان تنظيم ثاني بطولة سباحة «مجرى قصير» في تاريخها في مسبح جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، بمشاركة 409 سباحين من 13 أكاديمية ونادي النصر، برعاية الشيخ راشد بن عمار النعيمي، وإشراف اتحاد السباحة بوجود 11 حكماً معتمداً في الاتحاد، من بينهم ثلاثة حكام دوليين، هم: محمد فرج، نوره الهرمودي، أمل جوهر. وقال محمد فرج، لـ«الإمارات اليوم»: «صورة الحكم العام عند الكثيرين خاطئة، إذ يعتقدون أنه يجب أن يكون حازماً في كل الأوقات، ويطبق القانون في كل ما يحدث بالبطولة، ولكن هذا خطأ، فهناك شيء اسمه روح القانون».

وأوضح: «خلال بطولة عجمان لاحظت أن أولياء الأمور مشدودون كثيراً، والبطولة كانت رائعة، وسمعت تعليقاً من أحد الجماهير الحاضرة عن تخوف بعض السيدات من عصبيتي، فقررت أن اقترب منهم من خلال هذه الحركة التي لا تؤثر نهائياً على سير البطولة أو النتائج، فأنا لم أوقف السباقات من أجل القيام بذلك، ولكنها حصلت في فترة الاستراحة، ولاقت ردود أفعال رائعة، فالحكم العام مسؤول عن كل شيء في البطولة، وهدفه أن يعود أولياء الأمور إلى منازلهم وهم سعداء باللعبة، وبوجود أبنائهم في البطولة، وهذا ما نسعى للقيام به».

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