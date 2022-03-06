دبا الفجيرة يهزم الذيد ويستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

استعاد فريق دبا الفجيرة صدارته دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الثمين أمس على مضيفه الذيد بهدف نظيف سجله البرازيلي دياغو دا سيلفا ضمن منافسات الجولة 22 للبطولة، وأصبح رصيد 55 نقطة، بينما لدى الذيد 15نقطة.

وفاز الحمرية على مضيفه مصفوت بهدف نظيف سجله اللاعب البرازيلي جيلمار ليرتفع رصيد الحمرية إلى 43 نقطة مقابل 20 نقطة لمصفوت.

وفاز الرمس على مضيفه «جلف إف سي» بهدف نظيف ايضا سجله أحمد النقبي، وفاز مسافي على ضيفه التعاون بهدفين لهدف حيث سجل للفائز الكاميروني لافيسا (هدفان)، بينما سجل لاعب مسافي حمد حسن هدفا بالخطأ في مرماه لصالح التعاون وبهذه النتيجة اصبح رصيد مسافي 18 نقطة وتجمد رصيد التعاون عند 13 نقطة.

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