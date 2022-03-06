تعرّف إلى تفاصيل جديدة تخص مباراة الإمارات والعراق في بغداد

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف موقع "البوابة الرياضية" العراقي عن أن خلية الازمة في بغداد اعتمدت حضور 22 ألف متفرج فقط في المباراة التي ستجمع منتخبي الإمارات والعراق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم يوم 24 الجاري، وذلك بواقع 70% من الطاقة الإستيعابية لملعب المدينة الدولي في بغداد، والذي يتسع إلى 30 ألف متفرج في الظروف الطبيعية.

وفي سياق متصل ذكرت مواقع اعلامية ان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ثبت موعد مباراة العراق والإمارات، بحيث ستكون عند الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news